05.05.2021 (21:15)

В преддверии Дня Победы военнослужащие РВСН принимают участие в облагораживании воинских захоронений

В преддверии Дня Победы военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) активно участвуют в облагораживании воинских захоронений, расположенных в местах дислокации воинских частей.

В частности, такая работа проводится ракетчиками главного гарнизона РВСН — подмосковной Власихи и Военной академии РВСН имени Петра Великого на Новодевичьем, Кунцевском и Троекуровском кладбищах Москвы, где захоронены бывшие главнокомандующие РВСН и другие военачальники.

Много внимания уделяется военнослужащими воинским захоронениям, которые курируются Тейковским ракетным соединением (Ивановская обл.).

В годы Великой Отечественной войны в Тейково находился военный госпиталь. Кроме воинов, умерших от ран в годы войны, здесь погребены ветераны-фронтовики, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие ракетной дивизии, воины-интернационалисты. Всего военнослужащим соединения предстоит облагородить более 200 могил защитников Отечества.

Аналогичные мероприятия в канун 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне военнослужащими РВСН проводятся и в других ракетных соединениях.

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