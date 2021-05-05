05.05.2021 (23:15)

В Подмосковной Власихе военнослужащие поздравили ветерана с Днем Победы

В Подмосковной Власихе ансамбль песни и пляски Раетных войск стратегического назначения «Красная звезда» поздравил ветеранов и жителей города с Днем Победы, исполнив песни военных лет во дворах, под окнами ветеранов.

Ветераны и горожане наблюдали за выступлением «фронтовой бригады» на «полуторке» с балконов своих квартир.

Более часа длился концерт в главном гарнизоне РВСН под окнами ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко, ему 96 лет. Специально для фронтовика в форме военных лет ансамбль выступил в полном составе. Солисты ансамбля исполнили для Василия Георгиевича такие композиции как «Смуглянка», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Журавли», «Катюша», «Майский вальс». Фронтовик наслаждался любимой музыкой, не выходя из дома.

В свою очередь Василий Георгиевич Фоменко поделился с гостями воспоминаниями о своей боевой молодости, о фронтовых буднях и жизненном пути. В январе 1943 года он был призван в армию. После 5 месяцев учебы его отправили на фронт. В рядах Советских войск, командиром артиллерийского расчета Василий Георгиевич участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, дошел до Германии и победу встретил недалеко от Берлина. Фоменко награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другие.

Подобные акции в преддверии Дня Победы стратегические ракетчики стали проводить все чаще, чтобы те, кто в силу возраста и состояния здоровья не смогут попасть на торжественные мероприятия 9 Мая, не остались без поздравлений.

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