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05.05.2021 (23:00)

Сегодня у Кремлевской стены состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом главных маршалов артиллерии

Фото Видео

Сегодня у Кремлевской стены в канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, под руководством начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, состоялась торжественная церемония возложения венков к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина.

В церемонии приняли участие действующие генералы, офицеры и ветераны ракетных войск и артиллерии, а также представители общественных организаций.

Также сегодня состоялось возложение цветов к могилам маршалов артиллерии Василию Казакову и Владимиру Михалкину на Новодевичьем и Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации.

Чествование выдающихся военачальников, внесших огромный вклад в обороноспособность страны является одной из традиции ракетных войск и артиллерии.

Мероприятия были проведены с привлечением военнослужащих роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия
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