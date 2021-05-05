05.05.2021 (22:15)

5 мая тематический поезд акции Минобороны России «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Ярославль

В митинге на перроне вокзала приняли участие заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, начальник Ярославского территориального гарнизона, начальник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны генерал-майор Алексей Поддубицкий, председатель Ярославской областной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Евгений Болтов.

В течение четырех часов жители и гости столицы древней ярославской земли знакомились с экспозицией, отражающей героические страницы славной истории страны, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, участие российских военнослужащих в операции в Сирии, работу военных медиков в период пандемии.

На сцене-платформе разножанровую концертную программу представил творческий коллектив Центрального Дома Российской Армии. Звучали песни Великой Победы и хиты современной эстрады, искромётные хореографические композиции представили солисты балетной группы.

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