05.05.2021 (22:30)

На «Ледоколе «Красин» открылась выставка, посвященная военным медикам

Сегодня в музее «Ледокол «Красин» состоялось открытие выставки, посвящённой подвигу военных медиков в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие директор музея «Ледокол «Красин» Ольга Подшувейт, заместитель начальника Военно-медицинской академии по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов и заместитель директора Военно-медицинского музея по экспозиционно-выставочной работе Дмитрий Журавлев.

Под гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра Военно-медицинской академии на ледоколе был поднят Андреевский флаг.

Владимир Лютов отметил, что большую лепту в миссию по обороне Заполярья внесли выпускники Военно-медицинской академии.

«С началом войны на выпускном курсе Военно-медицинской академии были прерваны государственные экзамены, и учащиеся экстренными выпусками отправлялись на флоты и флотилии и спасали тысячи раненых. Слава и вечная память героям, которые свои жизни отдали за свободу и независимость нашей Родины», – сказал Владимир Лютов.

Выставка «Споем о доблести врачей, о наших храбрых сестрах» с уникальными предметами из коллекции Военно-медицинского музея открылась в амбулаторной каюте ледокола. Экспонаты выставки раскрывают гуманизм советской военной медицины и освободительной роли Красной армии и флота в годы войны.

Посетители узнают о сложных климатических условиях, в которых оказались военнослужащие и особенности оказания медицинской помощи в тяжелейших условиях Севера (лечение обморожений, ожогов). Выставка продлится до 09 июля 2021 года.

80 лет назад, в 1941 году, началась самая кровопролитная и масштабная война, в которой участвовал СССР, которая затронула даже заполярные морские пути. Также именно в первый год Великой Отечественной войны страны союзники начали поставки по программе ленд-лиза, кратчайший (северный) маршрут которого пролегал через воды двух океанов и их окраинных морей. Выставка расскажет об особенностях оказания помощи и эвакуации раненых и больных в ходе обороны Заполярья и проводки морских конвоев в годы Великой Отечественной войны.

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