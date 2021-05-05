05.05.2021 (18:30)

Более 3,4 тысяч жителей и гостей Твери посетили военно-патриотическую акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

На перроне железнодорожного вокзала города воинской славы Твери завершилась Всероссийская военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». За время проведения акции военный эшелон посетили более 3,4 тысяч жителей и гостей Твери. В торжественном открытии акции принял участие советник президента РФ Владимир Васильев.

«В самые трудные исторические времена армия помогала сохранять Россию и расширять ее пределы. Сегодня она демонстрирует высокий уровень подготовки и технической вооруженности. И нашей армией народ России гордится. Это заметно, — подчеркнул Владимир Васильев. — Сегодня мы участвуем в важном мероприятии. Тверь – «Город Воинской Славы», но есть еще города Ржев, Белый, земля которых буквально пропитана кровью защитников Отечества. Пребывание поезда на тверской земле важно, символично и желанно.» – отметил советник президента.

Гости акции посетили 7 вагонов с экспозициями о современных вооружённых силах и 5 платформ с современными образцами военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации и трофеями из Сирийской Арабской Республики.

Для всех пришедших на специальную акцию выступили солисты Центрального дома Российской армии на передвижной платформе-сцене, а военные повара угощали солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

На данный момент военный эшелон находится на пути в город Ярославль, где 5 мая состоится 7 этап проведения военно-патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Справочно: Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвящённые истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея «Дорога памяти», где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде размещены военные трофеи из Сирии и современные образцы военной техники Российской Армии.

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