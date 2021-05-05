05.05.2021 (12:15)

Военно-Морской Флот России отмечает День водолаза

Сегодня в соединениях и частях Военно-Морского Флота отмечают День водолаза.

5 мая в России отмечается День водолаза. Датой для учреждения данного праздника послужило важное исторической событие — (23 апреля) 5 мая 1882 года по Указу Александра III в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. В документе было сказано, что учреждение должно готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Открытие водолазной школы в Кронштадте покончило с кустарным обучением специалистов. Подготовка специалистов данного профиля была поставлена на научно-методическую основу. Ее просвещенным руководителем стал капитан 1 ранга (впоследствии адмирал) В.П. Верховский, а начальником школы водолазов был назначен капитан-лейтенант А.Г. Леонтьев. Уже к концу IXX века школа имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире. В то время в Европе почитали за честь поехать на учебу в Кронштадт. Безусловная заслуга в этом принадлежит всему ее персоналу, кропотливо подбиравшемуся на флоте и в учреждениях страны командованием.

К тому же, создание данного учебного заведения ознаменовало новый этап в развитии водолазного дела в нашей стране. Школа водолазов стала центром, объединившим научную мысль в области водолазного дела и подводной физиологии.

Длительное время водолазная школа оставалась единственным в мире, где готовили специалистов водолазного дела. За 134 года существования школа подготовила десятки тысяч высококвалифицированных специалистов.

Для подготовки квалифицированных специалистов школа располагает современной учебно-материальной базой. Сегодня наследником Кронштадтской водолазной школы является Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского Флота (Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота) в городе Севастополе, образованный в 2013 году.

Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов — слаженный коллектив преподавателей и инструкторов, который продолжает с высоким качеством готовить водолазных специалистов для всех флотов России.

Сегодня проходя обучение на тренажерах, водолазные специалисты отрабатывают первичные навыки выполнения водолазных работ. Однако, ничто не заменит отработки водолазов в море. С этой целью в ВМФ России проводятся ежегодные учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке на флотах.

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