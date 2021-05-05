05.05.2021 (21:00)

Военнослужащие ЮВО во Владикавказе поздравили ветерана ВОВ В.Петрову с Днем Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЮВО во Владикавказе поздравили ветерана ВОВ В.Петрову с Днем Победы

Военнослужащие зенитного ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе в преддверии 76-й годовщины Дня Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Петрову.

Ветерана поздравил заместитель командира зенитной ракетной бригады по военно-политической работе Александр Неофидов, военнослужащие соединения ЮВО вручили памятные подарки и цветы, а также организовали мини-парад, который участница войны наблюдала из окна своей квартиры на третьем этаже.

Валентина Петрова родилась в 1918 году в Воронежской области, переехала на Кавказ, где вышла замуж. Здесь ее застала война. В те годы она работала медсестрой, спасала раненых на фронте. Несмотря на почетный возраст, Валентина Петрова сохраняет оптимизм и бодрость духа.

За воинские заслуги Валентина Алексеевна Петрова получила множество медалей, в том числе медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» и другие награды. В этом году в декабре ветерану исполнится 103 года.

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