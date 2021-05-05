05.05.2021 (20:45)

В Ставрополе прошла последняя ночная репетиция военного парада

В Ставрополе проведена последняя ночная совместная тренировка пеших и механизированных колонн военного парада, посвященного 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки были отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

К тренировке парада в Ставрополе всего привлечено около 2 тыс. участников, в том числе военнослужащие Ставропольского гарнизона ЮВО, расчет Воздушно-десантных войск, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по краю, расчет Ставропольского отделения казачьего войска, воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища, а также юнармейцы.

В парадном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения «Ратник» с автоматами АК-74М, в современной офисной форме, а также в полевой форме для регионов с жарким климатом.

По площади Ленина в составе механизированной колоны проследовали реактивные системы залпового огня «Град-М», танки Т-72Б3, новейшие бронетранспортеры БТР-82А, ЗУ-23-2, техника связи, УАЗ «Патриот», а также специальная техника МЧС.

Весь личный состав, участвующий в параде Победы и его обеспечении провакцинирован и имеет устойчивый иммунитет к коронавирусу.

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