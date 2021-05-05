05.05.2021 (20:30)

Фрегат «Адмирал Горшков» будет открыт для посещения в День Победы в городе-герое Мурманске

По решению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» будет поставлен к причалу Мурманского морского вокзала и открыт для посещения жителями и гостями города-героя 8 и 9 мая с 10 до 17 часов.

Экскурсии по кораблю будут организованы офицерами экипажа, которые расскажут о боевом предназначении фрегата, его вооружении, истории строительства и освоения, участии в кругосветном плавании и военно-морских парадах.

Для посещения гражданами будет подготовлен специальный маршрут по верхней палубе корабля с учётом специфики передвижения и определены места для фотографирования.

Командование Северного флота приглашает всех желающих посетить один из самых современных кораблей Военно-морского флота России, который первый в мире испытал гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования.

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