05.05.2021 (20:00)

Артисты и музыканты Северного флота поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота и музыканты оркестра выступят перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла в преддверии Дня Победы.

Импровизированные поздравительные концерты на территории военных гарнизонов Северного флота состоятся во дворах домов, где проживают ветераны.

Подобная практика выступлений творческих коллективов Северного флота была начала в прошлом году в связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране. В нынешнем году её решено продолжить для поддержания праздничного настроения ветеранов и их соседей.

Артисты ансамбля переодетые в военную форму 40-х годов прошлого века споют популярные песни тех лет, а оркестранты исполнят узнаваемые музыкальные композиции.

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