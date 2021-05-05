05.05.2021 (19:00)

Церемония приема в состав ВМФ атомного подводного ракетного крейсера «Казань» состоится 7 мая под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Н.Евменова

7 мая 2021 года в г. Северодвинске, на предприятии «СЕВМАШ» под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова состоится торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) 4-го поколения «Казань» проекта «Ясень-М».

В преддверии церемонии приема в состав АПК «Казань», Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, свидетельствующий об успешном завершении испытаний атомной подводной лодки «Казань». Приказ Главкома ВМФ о зачислении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота буде зачитан на церемонии 7 мая. С этого момента АПЛ «Казань» официально войдет в состав атомной подводной составляющей ВМФ России и на ней будет поднят Андреевский флаг.

«После того, как сегодня под приемным актом поставили свои подписи Генеральный директор «СЕВМАШа» Михаил Будниченко и начальник председатель комиссии Государственной приемки кораблей капитан 1 ранга Алексей Потешкин, я этот акт утвердил. Это значит, что подводная лодка завершила все этапы испытаний и готова к приему в состав ВМФ и подъему на ней Андреевского флага, что и произойдет 7 мая», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

«Атомный подводный крейсер «Казань» является головной атомной подводной лодкой четвертого поколения построенной на АО «ПО «Севмаш» по усовершенствованному проекту «Ясень-М». При строительстве подводной лодки, внедрены новейшие отечественные технологии и технические решения», - отметил Адмирал Николай Евменов.

Планируется, что в торжественной церемонии приема в состав атомного подводного крейсера «Казань», также, примут участие представители профильных органов управления Главного командования ВМФ, представители Правительства Республики Татарстан, представители Администрации Архангельской области представители Объединенной судостроительной корпорации, представители организаций и предприятий кооперации, задействованной в строительстве подводной лодки. В ходе церемонии Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вручит Андреевский военно-морской флаг командиру АПК «Казань», который будет торжественно поднят на флагштоке подводной лодки.

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