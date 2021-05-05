05.05.2021 (17:30)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО обучатся форсированию водных преград и штурму береговых укреплений противника

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проведут ряд специальных занятий по форсированию водных преград на штатной технике.

Мотострелки отработают элементы подготовки техники к преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения МТЛБ на плаву.

Кроме того, в целях совершенствования навыков военнослужащих в ведении огня из штатного стрелкового оружия, по завершении переправы на противоположный берег водоема военнослужащие проведут штурм укреплений неприятеля и займут выгодный рубеж для перехода в атаку подходящих резервов.

Перед проведением занятий все обучающиеся пройдут специальную подготовку по аварийному покиданию боевых машин на тренажерах, сдадут теоретические зачеты по знанию требований безопасности и условиям выполняемого упражнения.

К проведению занятий привлечено более 200 военнослужащих гвардейского соединения и около 20 единиц военной техники, прошедших специальную подготовку и герметизацию.

Занятия по преодолению водных преград являются неотъемлемой частью подготовки механиков-водителей мотострелковых подразделений и предназначены для формирования у обучаемых чувства уверенности при вождении штатной техники в наиболее экстремальных условиях.

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