05.05.2021 (17:20)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в чемпионате по баскетболу

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в чемпионате Приднестровья по баскетболу.

Команда российских военнослужащих «Красная Звезда» провела в общей сложности 10 игр против команд из различных городов Приднестровского региона. По регламенту чемпионата с каждым соперником военнослужащие сыграли две игры – дома и на выезде.

По итогам чемпионата «Красная Звезда» финишировала на 3 месте, а лучшие игроки в своих амплуа были награждены грамотами. Лучшим защитником чемпионата был признан игрок «Красной Звезды».

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