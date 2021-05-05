05.05.2021 (17:10)

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота провели мини-концерты во дворах Севастополя для местных жителей

В Севастополе, в жилых микрорайонах Севастополя, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота (ЧФ) выступили с мини-концертами для местных жителей.

Концерты состоялись в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Великой Победы.

Артисты Ансамбля исполнили фронтовые песни и композиции современных авторов, посвящённые Великой Отечественной войне.

В ходе концертов многие жители многоэтажек вышли на балконы своих домов и подпевали артистам ансамбля в течение всего концерта.

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