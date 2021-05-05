05.05.2021 (16:40)

В рамках акции Минобороны России «Мы – армия страны! Мы – армия народа» состоялся концерт артистов ЦДРА в Твери

4 мая тематический поезд акции Минобороны России «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» достиг города воинской славы Твери. В ходе встречи на железнодорожном вокзале высокую активность проявили военнослужащие, ветераны и молодежь города на Волге, известного славными боевыми традициями.

Двухчасовая торжественная встреча на перроне вокзала собрала сотни людей, которые приняли участие в митинге, ознакомились с экспозицией, посвященной героическим страницам военной истории, а также новейшим достижениям Вооруженных Сил.

Здесь представлены все достижения Российской Армии – военная техника и вооружение, наука, медицина. Всё, чем сейчас живёт наша армия, – сказал начальник поезда – заместитель командующего объединением ВВС и ПВО полковник Андрей Ходыкин.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, такие акции вносят важный вклад в сохранение героического прошлого страны и патриотическое воспитание молодежи.

Также на вокзале прошёл концерт: со сцены-платформы артисты Центрального Дома Российской Армии исполнили известные песни военно-патриотического характера, хиты российской и советской эстрады.

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