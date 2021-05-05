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05.05.2021 (16:20)

В столице Приморья военные моряки открыли новый сезон парусных гонок победой в первом этапе Кубка Владивостока

В столице Приморского края на шлюпочной базе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) прошёл первый этап Кубка г. Владивосток по парусному спорту в дисциплине «пластиковый ял». На старт открытия нового сезона парусных гонок вышло 10 команд, представляющих Тихоокеанский флот, ТОВВМУ и морские ВУЗы Владивостока.

Организаторы соревнований отметили хорошие погодные условия для проведения скоростных и зрелищных состязаний. На первом старте была отмечена скорость ветра в 3,5 м/с, а к третьему старту скорость ветра достигла 7,5 м/с, что способствовало скоростным стартам. Волна во время гонок разгонялась до полуметра.

В результате упорной борьбы первое место досталось команде «ТОВВМУ-1» высшего морского-военного училища имени С.О. Макарова. Серебро у сборной Тихоокеанского флота. Замкнула тройку лидеров вторая команда  ТОВВМУ - «Летучий голландец».

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Спорт
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