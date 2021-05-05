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05.05.2021 (16:00)

Сводные расчеты ЮВО провели генеральную репетицию праздничного салюта в честь Дня Победы во Владикавказе

Сводные расчеты салютных дивизионов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию салюта на полигоне Шалхи в Северной Осетии в рамках подготовки к Дню Победы.

В ходе генеральной тренировки расчеты отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий ЗИС-3 и пусков из салютной установки. На тренировке было израсходовано более 40 холостых боеприпасов.

Праздничный салют во Владикавказе будет произведен 9 мая в 22:00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров над площадью Свободы во Владикавказе.

Всего в составе салютных подразделений задействовано около 70 военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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