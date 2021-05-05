05.05.2021 (15:40)

В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытие бюста герою Советского Союза маршалу И.Х.Баграмяну

В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия бюста герою Советского Союза маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну.

Командование округа, ветераны и представители органов местной власти приняли участие в церемонии возложения венков к скульптурной композиции в парке Дружбы.

4 мая в Ростове-на-Дону отметили 103-ю годовщину со дня образования ЮВО. Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

Иван Христофорович Баграмян – советский военачальник. Дважды Герой Советского Союза. Маршал Советского Союза. Кавалер семи орденов Ленина. Член Центрального Комитета КПСС. Во время Великой Отечественной войны командовал первым Прибалтийским и третьим Белорусским фронтами. Во время Карибского кризиса возглавлял разработку плана по доставке и размещению советской группы войск на Кубе и руководил операцией со стороны СССР.

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