05.05.2021 (15:20)

В Военной академии МТО состоялась научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лингвистики, лингводидактики и переводоведения»

В Военном инженерно-техническом институте Военной академии МТО состоялась научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы лингвистики, лингводидактики и переводоведения», организованная кафедрой русского языка.

В рамках конференции обсуждались вопросы филологической науки: современное состояние русского языка, речевая культура в высших учебных заведениях, актуальные проблемы лингвокультурологии, лингводидактики и переводоведения, а также принципы создания учебников для неязыковых специальностей.

Участники конференции имели возможность выступить в очно-заочном формате, предоставив видеозаписи своих докладов.

Пленарное заседание открыл заместитель начальника института по военно-политической работе – начальник военно-политического отделения, полковник Алексей Капинус. Он обратился с приветственным словом к участникам конференции, отметив важность предстоящего события и пожелав всем присутствующим плодотворной работы.

Заведующая кафедрой русского языка Военного инженерно-технического института Анна Волынская в своем докладе обратила внимание на состояние русского языка в современном мире. На пленарном заседании также прозвучали сообщения известных ученых. Профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета Леонид Московкин выступил с докладом о принципах создания современного учебника по русскому языку, как иностранного. Профессор кафедры педагогики и андрогогики Академии постдипломного педагогического образования Ольга Даутова рассказала о современных педагогических технологиях обучения студентов в рамках компетентностного подхода. Старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Наталия Козловская затронула тему метафорического осмысления пандемии в современном медиадискурсе.

Общее заседание было посвящено вопросам билингвизма и полиязычия в российских регионах, современному состоянию русского языка в зарубежных странах.

Для дальнейшей работы участники конференции разделились на две секции. В одной секции обсуждались вопросы лингвистики, лингвокультурологии и переводоведения, в другой – актуальные проблемы лингводидактики, методики преподавания русского и иностранного языков.

Все доклады на конференции были интересными, актуальными, имели большую теоретическую и практическую значимость. По результатам конференции планируется издать сборник статей.

Участники выразили надежду, что конференция станет площадкой для обмена мнениями и знаниями по многим актуальным вопросам и проблемам филологического образования и будет проводиться ежегодно.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице