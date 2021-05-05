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05.05.2021 (15:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся поздравить ветеранов с Днём Победы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) готовятся поздравить ветеранов с 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ произвели комплекс работ по восстановлению грузового автомобиля ГАЗ-АА, более известного как полуторка.

Военнослужащие смазали узлы и агрегаты автомобиля, очистили корпус и детали от ржавчины, а также провели антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

В День Победы на кузов автомобиля монтирую музыкальную установку, после чего легендарный грузовик отправится по адресам проживания ветеранов с праздничным концертом.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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