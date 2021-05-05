05.05.2021 (14:40)

В Воронежской области военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО возложили венки на Аллее Героев

В Воронежской области военнослужащие Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к памятникам Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.

Мемориальный комплекс в п.Бутурлиновка был воздвигнут в 1995 году, в честь 50-летию Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Памятник призван увековечить славу 13 Героев Советского Союза, отважно защищавших страну во время войны. Олицетворением подвига советского народа стали скульптурные изображения героев Советского Союза: Бочарникова И.П., Вдовенко М.Н., Лепехина Г.В., Лысенко Б.П., Кострыкина А.П., Полякова К.И., Попкова В.Н., Севостьянова П.И., Ситникова В.Е., Христенко Е.И., Целковского Н.М. и др.

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