05.05.2021 (14:20)

Около 1 тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к поиску останков погибших в годы ВОВ в рамках акции «Вахта памяти»

Около 1 тысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа приступили к поиску останков героев фронта и тыла, погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках акции «Вахта памяти».

Из числа военнослужащих укомплектовано около 30 сводных поисковых отрядов, которые будут проводить поисковые работы в Белгородской, Курской, Воронежской, Смоленской и Брянской областях. Совместно с военнослужащими в акции принимают участие волонтёры военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанники кадетских корпусов, а также представители муниципальный и областной администрации.

Основная часть поисковых работ будет проходить на территории Острогожско-Россошанской операции, в Лискинском, Вяземском, Духовщинском и Поныровском районах Центрально-Чернозёмного региона.

Военнослужащие проводят инженерную разведку при помощи миноискателей «Корнет», а также оказывают помощь в извлечение при помощи шанцевых инструментов и специальной инженерной техники.

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