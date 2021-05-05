05.05.2021 (13:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили по месту жительства свыше 300 ветеранов Центрального Черноземья

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа поздравили по месту жительства свыше 300 ветеранов Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

В ходе акции военнослужащие подготовили именные подарки, в которые вошли праздничные продуктовые наборы и букеты, а также символическая атрибутика Великой Отечественной войны.

Для каждого ветерана военнослужащие подготовили поздравительные речи на основе боевого пути героев фронта и тыла, выразив благодарность за мужество, доблесть и самоотверженность ветеранов, проявленную во время защиты своей Родины.

Для предотвращения заболевания среди ветеранов военнослужащие использовали медицинские перчатки и маски. Подарочные наборы перед упаковыванием и транспортировкой прошли санитарную обработку.

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