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05.05.2021 (13:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО поздравили по месту жительства свыше 300 ветеранов Центрального Черноземья

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа поздравили по месту жительства свыше 300 ветеранов Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей.

В ходе акции военнослужащие подготовили именные подарки, в которые вошли праздничные продуктовые наборы и букеты, а также символическая атрибутика Великой Отечественной войны.

Для каждого ветерана военнослужащие подготовили поздравительные речи на основе боевого пути героев фронта и тыла, выразив благодарность за мужество, доблесть и самоотверженность ветеранов, проявленную во время защиты своей Родины.

Для предотвращения заболевания среди ветеранов военнослужащие использовали медицинские перчатки и маски. Подарочные наборы перед упаковыванием и транспортировкой прошли санитарную обработку.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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