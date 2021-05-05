05.05.2021 (13:00)

На центральной площади Самары прошла первая репетиция Парада Победы

На центральной площади Самары - площади Куйбышева - состоялась первая репетиция пеших парадных расчётов в рамках подготовки к параду в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Практические действия начались в 20 часов по местному времени. В них были задействованы парадные расчеты 2-й Гвардейской общевойсковой армии, бригад специального назначения и материально-технического обеспечения, соединения противовоздушной обороны, а также парадные коробки МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. Была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона отрепетировали приветствие, прохождение торжественным маршем и другие элементы.

Парад Победы в Самаре в этом году станет самым представительным. По сравнению с прошлым годом в нем примут участие на 500 участников больше и, таким образом, в строю будут стоять более 2,2 тыс. человек.

Парадные расчеты будут представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России, а также парадными расчетами Юнармии.

В составе механизированной колонны будет задействовано более 60 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, впервые - зенитные ракетные комплексы С-400.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

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