05.05.2021 (12:00)
Около 1 тыс. памятников и монументов отреставрировали военнослужащие ЦВО к 9 мая
Около 1 тыс. мемориальных объектов отреставрировали, покрасили и укрепили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в рамках акции «Чистая память», организованной командованием соединений и воинских частей на Урале, в Сибири, Поволжье и на зарубежных военных объектах в Киргизии и Таджикистане.
Ремонтные бригады соединений и воинских частей ЦВО выезжали для проведения помывки и реставрационных работ в отдаленные населенные пункты Алтайского края, Оренбургской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей. В Таджикистане российские военнослужащие отреставрировали танк ИС-2 на площади Победы в Душанбе.
ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.