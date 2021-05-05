05.05.2021 (11:30)

В городе Гусев Калининградской области прошла репетиция Парада Победы с участием военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В городе Гусев Калининградской области прошла репетиция Парада Победы с участием военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота

На центральной площади города Гусев Калининградской области состоялась репетиция военного парада с участием пеших и механизированных колонн армейского корпуса в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По центру города прошли около 800 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота. В составе механизированной колонны проехали более 30 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», современные бронетранспортёры БТР-82А, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град».

Военнослужащими входе репетиции были отработаны слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, приветствие командира армейского корпуса, прохождение торжественным маршем и показательные выступления разведподразделений.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все транспортные средства, предназначенные для перевозки личного состава были продезинфицированы подразделениями РХБ защиты, каждый участник парада прошел вакцинацию вторым компонентом препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на добровольной основе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице