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05.05.2021 (10:30)

Десять воспитанников СШОР ЦСКА вызваны в резервные сборные команды России разных возрастов

Российская Федерация Баскетбола проводит тренировочные мероприятия резервных сборных команд России. В списки попали 10 воспитанников спортивной школы (олимпийского резерва по баскетболу, волейболу и мини-футболу) – 9 мальчиков и одна девочка.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного клуба Армии Валерий Князев, Максим Макаров, Олег Акрамов, Антон Петухов пройдут тренировочные сборы с российской командой U18.

Николай Садиков, Игорь Корнаков, Ярослав Аникин, Вадим Ширинкин, Гусев Ростислав примут участие в тренировочных мероприятиях со сборной России U16.

С женского отделения по баскетболу на тренировочное мероприятие в состав сборной России U 16 вызвана Мария Кучерова.

Все тренировочные мероприятия пройдут в соответствии с планом подготовки к официальным соревнованиям ФИБА 2021 г.

По итогам этих сборов будут составлены финальные заявки для участия в Первенстве Европы по разным возрастам.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ЦСКА , Спорт
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