05.05.2021 (10:00)

На третьем этапе Кубка России по велоспорту BMX золотую медаль завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА

В Пензе завершился третий этап Кубка России по BMX-спорту. В течение двух дней 250 велорейсеров со всей страны покоряли виражи и горки велотрека «Сатурн».

В гонках победителем заездов стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Дмитрий Карасёв из Мордовии. С результатом 22 очка армеец опередил своего земляка Владислава Неяскина (18 очков) и москвича Егора Тоянова (15 очков), которые заняли второе и третье места соответственно. При этом в классической гонке Карасев лидировал два дня подряд. Также военнослужащий выиграл гонку на время, хотя медали на этапе Кубка России за этот вид соревнований не давали.

По итогам третьего этапа армейский спортсмен занимает вторую строчку в общем зачете Кубка России. Следующий, четвертый этап Кубка пройдет с 13 по 15 мая в Брянске. В конце мая Дмитрий Карасев также планирует отправится в Латвию на Кубок Европы. Турнир станет для него первым за последние два года выездом на европейский трек, поэтому спортсмен не скрывает, что будет тяжело и ставит реалистичные задачи - пройти как можно дальше.

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