05.05.2021 (09:45)

В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО возложил цветы к мемориальному комплексу воинам дорожникам

В Подмосковье командующий гвардейской танковой армии Западного военного округа возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечная слава дорожникам, павшим в боях за родину» в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

В торжественном мероприятии также приняли участие заместитель командующего танкового объединения ЗВО полковник Владимир Румянцев, военнослужащие Отдельного Комендантского Преображенского полка, ветераны Великой отечественной войны и многие другие.

Монумент посвящен памяти воинам-дорожникам, восстанавливавшим в тяжелое военное время поврежденные бомбардировками дороги и мосты Минского шоссе, имевшего важное стратегическое значение во время Великой Отечественной войны. Именно с этого направления двигались на Москву германские войска во время Второй мировой войны. А потом отступали обратно… Но война невозможна без продвижения техники (как боевой, так и обеспечения), а для этой техники нужны дороги, мосты, переправы.

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