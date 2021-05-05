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05.05.2021 (09:15)

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО провел заряжание салютных установок к салюту ко Дню Победы 9 мая

Сегодня военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии В. Михалкина после завершения тренировочных занятий провели заряжание салютных установок для праздничного артиллерийского салюта, посвященного Дню Победы 9 мая.

Военнослужащие осуществили заряжание 12 тыс. фейерверочных изделий 70 видов расцветки и калибров. Они обеспечат максимальную расцветку фейерверка, купола которого будут иметь диаметр до 300 м, а высота подъема превысит 500 м. Дивизион укомплектованный 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КАМАЗ полностью готовы к проведению праздничного салюта. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

В настоящее время орудия и салютные установки завершают подготовку. 9 мая в сопровождении военной автомобильной инспекции они прибудут на 16 огневых позиций в Москве. Салют состоится в 22:00 по московскому времени.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ОСК "Запад" , Великая Отечественная война (ВОВ) , Военные парады , Салют
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