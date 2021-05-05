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05.05.2021 (08:45)

В Воздушно-десантных войсках ведется целенаправленная работа по развитию и совершенствованию полигонов

В 2021 году основные усилия в развитии и совершенствовании объектов учебно-материальной базы полигонов соединений, воинских частей и учреждений Воздушно-десантных войск сосредоточены на строительстве объектов новых полигонов Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения «Синяя Осока» и Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения «Коломенский», учебных объектов полигона «Головеньки» для дислоцированного в Московской области гвардейского соединения специального назначения ВДВ, а также совершенствование полигона ВДВ «Струги Красные».

Кроме того, ведется работа по увеличению возможностей полигонов соединений и воинских частей по проведению учений разного уровня, конкурсов по полевой выучке, занятий по боевой подготовке в составе батальонных тактических групп с учётом поступления на вооружение перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В 2021 году на полигонах войск основной упор сделан на оборудование участков армейской тактической стрельбы, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и высокоскоростными целями, директрис и танкодромов для занятий на поступающих перспективных образцах ВВСТ, а также на создании на всех полигонах ВДВ участков для совместной подготовки десантно-штурмовых и вертолётных подразделений.

В интересах совершенствования подготовки снайперских подразделений на полигонах оборудуются комплексные снайперские городки, позволяющие проводить занятия по огневой, тактической и тактико-специальной подготовке.

Плановая работа по совершенствованию учебно-материальной базы полигонов позволяет на высоком уровне проводить мероприятия боевой подготовки различного уровня.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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