05.05.2021 (08:30)
Артиллеристы ЮВО из Адыгеи прибыли в Ставрополь для проведения праздничного салюта в честь Дня Победы
Расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из Адыгеи прибыли в Ставрополь для проведения салюта в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Расчеты ранее отработали порядок действий при выполнении выстрелов из гаубиц Д-30. На тренировке будет израсходовано более 40 холостых боеприпасов.
Праздничный салют в Ставрополе будет произведен 9 мая в 22:00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м.
Всего для организации салюта задействовано около 40 военнослужащих 49-й армии ЮВО.
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