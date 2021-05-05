05.05.2021 (08:30)

Артиллеристы ЮВО из Адыгеи прибыли в Ставрополь для проведения праздничного салюта в честь Дня Победы

Расчеты салютных дивизионов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) из Адыгеи прибыли в Ставрополь для проведения салюта в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчеты ранее отработали порядок действий при выполнении выстрелов из гаубиц Д-30. На тренировке будет израсходовано более 40 холостых боеприпасов.

Праздничный салют в Ставрополе будет произведен 9 мая в 22:00, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 м.

Всего для организации салюта задействовано около 40 военнослужащих 49-й армии ЮВО.

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