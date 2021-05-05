05.05.2021 (08:10)

На площади Победы Южно-Сахалинска прошла крайняя ночная тренировка военного парада

На главной площади города Южно-Сахалинска состоялась крайняя ночная тренировка военного парада, в состав которой вошли парадные расчеты механизированная колонна.

На тренировку было привлечено около 1000 человек и задействовано 38 единиц военной и специальной техники. Пешая колонна состояла из парадных расчётов офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также представителей других силовых ведомств Сахалинской области.

В составе механизированной колонны впервые были представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», заступившие на боевое дежурство по охране воздушного пространства острова Сахалин в феврале текущего года, а также по главной площади города прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», боевые машины РСЗО «Град». По уже сложившейся традиции замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

Военнослужащим осталось провести генеральную репетицию военного парада, которая состоится на площади Победы 7 мая в 10 часов утра.

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