05.05.2021 (08:00)

Военные связисты Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Понамарёву Галину с Днём Победы

В Дагестане военнослужащие войск связи Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Понамарёвой Галины Сергеевны, которая проживает в городе Каспийске. Галине Сергеевне в феврале 2021 года исполнилось 102 года.

Военнослужащие поздравили ветерана с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, вручили цветы, памятные подарки, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Во время беседы Галина Сергеевна поделились воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Особенным для ветерана войны, стал мини-парад, который организовали и провели военнослужащие военного оркестра флотилии во дворе дома Галины Сергеевны. Военные музыканты исполнили песни и музыкальные композиции времён военных лет.

Все торжественные мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.

Всего на территории Махачкалинского гарнизона проживают порядка 30 ветеранов Великой Отечественной войны.

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