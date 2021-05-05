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05.05.2021 (07:45)

Военный оркестр ВВО поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы, организовав для него персональный концерт

В преддверии 76-летия Великой Победы, военный оркестр одного из соединений Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провел праздничный концерт прямо у дома ветерана Великой Отечественной войны Посольского Георгия Григорьевича.

В исполнении оркестра для ветерана прозвучали песни военных лет и, конечно же, песня «День Победы». В заключении выступления оркестр прошел перед ветераном войны торжественным маршем.

По завершению концертной программы, военнослужащие подарили ветерану подарки, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали крепкого здоровья.

В свою очередь ветеран войны поблагодарил личный состав оркестра, командование за проявленную заботу и исполненное для него музыкальное поздравление, поздравил всех участников торжественного мероприятия с Днем Великой Победы.

Георгий Григорьевич служил в артиллерийских войсках, в ходе сражений был ранен и попал в госпиталь, после того как его выписали отправился на фронт и продолжил бороться с немецко-фашистскими захватчиками.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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