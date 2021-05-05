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05.05.2021 (07:30)

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы на дому

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, торжественно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на дому.

Также в поздравлении примут участие музыканты сводного военного оркестра гарнизона, творческих коллективов представители отрядов регионального отделения всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», военных комиссариатов края, а также обеспечивающих организации МО РФ.

Во время посещений ветеранам будут вручены памятные подарки и цветы от командования общевойсковой армии ВВО, соединений и воинских частей. Также будут организованы онлайн-поздравления по видеосвязи.

Помимо этого, военнослужащие помогут ветеранам провести необходимые работы на приусадебных территориях, проведут санитарную обработку придомовой территории.

Спланированные мероприятия состоятся с выполнением санитарных и противоэпидемиологических правил и норм.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ОСК "Восток" , Восточный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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