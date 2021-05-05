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05.05.2021 (07:15)

В День Победы на центральной площади Петропавловска-Камчатского будет развёрнута выставка современных образцов оружия и боевой техники

В День Победы на центральной площади Петропавловск-Камчатского будет развернута выставка современной военной техники, стрелкового оружия и экипировки соединений береговых войск Тихоокеанского флота. Жители и гости краевой столицы смогут ознакомиться с новейшим вооружением и узнать особенности службы в Войсках и силах на Северо-востоке России.

Всего вниманию гостей праздника будет представлено более 30 единиц вооружения и военной техники. Это новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 и «Панцирь», недавно поступившие в войска, станции спутниковой связи на базе БТР-80, новейшие БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», несколько видов артиллерийских систем,  а также танки Т-80БВ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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