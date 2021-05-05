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05.05.2021 (07:00)

В Ростове-на-Дону состоится открытие стелы, символизирующей этапы истории ЮВО

В престольный праздник святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону состоится торжественная церемония открытия стелы, символизирующей основные этапы истории Южного (Северо-Кавказского) военного округа (ЮВО).

Местом установки Стелы выбрана территория Главного Храма ЮВО (Церковь Иоана Воина) в Ростове-на-Дону. В торжественном мероприятии, посвященном открытию скульптурной композиции примут участие командование округа, ветераны и представители администрации Ростовской области. В храме состоится торжественная литургия, посвященная празднику.

Ранее, 5 мая, в парке Дружбы Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия бюста герою Советского Союза маршалу Ивану Христофоровичу Баграмяну.

4 мая в Ростове-на-Дону отметили 103-ю годовщину со дня образования ЮВО. Округ является преемником Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Памятники
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