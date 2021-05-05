05.05.2021 (06:30)

В Абхазии военнослужащие ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с Днем Победы

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военного оркестра соединения поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 76-ой годовщиной Победы.

Военнослужащие побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной, где организовали для нее персональный уличный выездной концерт.

Военные музыканты исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет «День Победы», «Катюша» и другие.

Также от лица командования базы Валентине Ефимовне были переданы именные подарки от военнослужащих.

«Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью», – отметил временно исполняющий обязанности командир российской военной базы майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития военнослужащие пожелали Валентине Ефимовне крепкого здоровья, счастья и вручили памятные подарки – цветы, торт, продуктовый набор, памятную открытку и рисунок с пожеланиями и поздравлениями от детей юнармейского отряда базы.

В беседе с военнослужащими Валентина Ефимовна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени.

ПОДРОБНАЯ СПРАВКА О БОЕВОМ ПУТИ ВЕТЕРАНА

Фамилия Имя Отчество:

ШУЛЬГИНА Валентина Ефимовна

Воинское звание:

гвардии-лейтенант медицинской службы

Дата рождения:

22.01.1922 г.р., с. Бекишево Тюкалинского р-на Омской области

Награды:

За проявленное мужество в боях за Сталинград ветеран Великой Отечественной войны Валентина Ефимовна Шульгина награждена двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 г.г.), а также медалью за оборону Сталинграда в Курско-Орловской битве (1942 г.), орденом ВОВ 2 степени (в 1980 г.), медалью "За отвагу" (в 1943 г.).

Ранения:

под Сталинградом получила 1 тяжёлое осколочное ранение и контузию

До войны:

Незадолго до начала Великой Отечественной войны молодая Валентина Шульгина окончила акушерско-фельдшерский факультет Томского медицинского училища. Полученные знания она стала применять, работая сельским врачом. Тогда, в мирное время молодая Валентина Ефимовна еще не могла представить, что лечить людей и спасать жизни ей придется не только в тихой сельской местности.

В военное время:

Во время Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Шульгину Валентину Ефимовну вместе с другими врачами и медсестрами вызвали в военкомат и поставили на учет.

24 августа 1942 года Валентину направили из Томска в город Омск, где формировались дивизии из выпускников танкового, пехотного и артиллерийского училищ, после чего назначили командиром санитарного взвода.

Во время войны в подчинении Валентины Шульгиной был 21 человек. После двухнедельного пребывания в Омске, взвод Шульгиной эшелоном был отправлен в Сталинград. Оружия у военнослужащих практически не было за исключением одного пулемета "Максим" и одной винтовки. Санитарный взвод подошел на передовые позиции, где его передали в подчинение армии Василия Чуйкова.

К тому времени немцы уже заняли Харьков, Ростов, Воронеж и подошли к самому Сталинграду, шло контрнаступление на Сталинград и на Кавказ.

«У нас было вооружение такое: лошади везли пушки, винтовки со штыком и пулеметы "Максим". А у немцев была такая техника, что нам и не снилась. Мы заняли оборону, начались кровопролитные бои. Немцы бросались в бой по 14-15 раз в день. Я за один день вынесла 120 раненых, а был приказ выносить с поля боя не только раненых, но и их оружие», - вспоминает ветеран Валентина Шульгина.

«Несмотря на все усилия защитников, немцы сумели прорвать оборону и войти в Сталинград. «Они заняли Мамаев курган, сделали там огневые точки, оттуда просматривалось все. Плыла наша баржа, на которой были лошади, пушка и так далее, немцы как ахнули - не стало ни баржи, ни лошадей, ни пушки. Все-таки мы смогли переправиться по реке на другой берег. Бои шли за каждый дом, за каждый клочок земли, из подбитых барж стало вытекать горючее, и Волга буквально начала гореть. Горели телеграфные столбы, вокруг не прекращались крики и стоны людей, и это продолжалось двести дней. После того, как к защитникам Сталинграда присоединилась армия Жукова и они получили в свое распоряжение «Катюши», ситуация стала меняться», - вспоминает ветеран Валентина Шульгина.

Постепенно Красная армия стала готовиться к контрнаступлению, и уже 8 января 1943 года немецким войскам предъявили ультиматум, и несмотря на то, что часть противников начали сдаваться, основная масса отказалась это делать.

«Питание у нас было очень плохое, в основном сухарики и чай, а они очень хорошо снабжались, им самолеты сбрасывали еду. С 10 января начались ожесточенные и кровопролитные бои в Сталинграде, они продолжались 23 дня. Уже 2 февраля генерал Фридрих Паулюс вышел и сказал, что они сдаются», - вспоминает ветеран Валентина Шульгина.

После завершения Сталинградской битвы и полуторанедельного пребывания в освобожденном городе взвод был отправлен в Мичуринск на переформирование, после этого Валентину Шульгину направили на Курско-Орловскую дугу.

«В нашем взводе мало кто уцелел, в Мичуринске мы получили пополнение, после чего нас бросили на Курско-Орловскую дугу, потом была Белоруссия, Польша, Венгрия, Чехословакия, Кенигсберг. Мы только пришли в Кенигсберг, тут же получили приказ идти на Берлин, там погибло очень много наших солдат. Победу объявили 9 мая, но немцы еще дней 20 стреляли в нас, они засели в домах и вели огонь, но наши бойцы Красной армии постепенно их вычистили. На Рейхстаге есть моя надпись, чем я очень горжусь», - со слов ветерана.

Окончательно разгромив врага, дивизии стали отправлять домой, этого ждал и взвод Шульгиной.

«Всех демобилизуют, а мы сидим и ждем, когда же нас отправят, вдруг нас ночью погрузили в теплушки и повезли куда-то. Пока нас не довезли до Киева, мы не знали, куда направляемся, после нас привезли в Читу, а затем на Японию. Я прошла всю войну в Японии и была до 1954 года в Порт-Артуре», - вспоминает ветеран Валентина Шульгина.

За проявленное мужество в боях за Сталинград ветеран Великой Отечественной войны Валентина Ефимовна Шульгина награждена двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 г.г.), а также медалью за оборону Сталинграда в Курско-Орловской битве (1942 г.), орденом ВОВ 2 степени (в 1980 г.), медалью "За отвагу" (в 1943 г.).

В послевоенное время:

После войны Валентина Ефимовна, проходя службу на подводных лодках у берегов Японии познакомилась со своим будущим мужем.

Муж Валентины был подводником-атомщиком. Из-за отсутствия должной защиты на подлодке он заболел, и в 1977 году Валентина семьей приехала в Абхазию из Омской области.

После чего окончила Московский финансовый университет и много лет проработала в Абхазии бухгалтером.

Валентине Шульгиной 99 лет, она живет в том самом домике, в котором поселилась с мужем после приезда в Абхазию. Несмотря на свой солидный возраст, ветеран войны не забывает о физическом труде, каждый год разводит на своем участке огород. Ведение подсобного хозяйства для нее не вопрос выживания — это любовь к труду и желание быть в форме.

В прошлом году Валентина Ефимовна получила пригласительное письмо лично от Президента России Владимира Путина для участия в праздновании Дня Победы на Красной площади в г. Москве, но из-за карантина не смогла поехать.

Также, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в прошлом году ветеран написала короткое стихотворение.

Победа! Юбилейные 75,

Солидная по мирным меркам дата,

А мы все возвращаемся назад,

В победный, далекий 45-й.

Люди, пережившие войну,

Порой скупы бывают на беседу,

Они иначе смотрят на весну,

И по-иному празднуют Победу.

Уже нельзя собрать однополчан,

Чтобы в кругу с друзьями пообщаться,

Они живут в границах разных стран,

Им с родиной пришлось расстаться.

Но отмечая славный День Победы,

Почтим погибших памятью живых,

Поднимем тост и за отцов и дедов,

За всех любимых, близких и родных.

Валентина Шульгина является единственным в Абхазии живым участником Сталинградской битвы. По случаю 76-й годовщины великого сражения в 2021 году ветерана лично поздравил президент России Владимир Путин.

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