05.05.2021 (05:30)

Первая ночная тренировка пеших расчетов Парада Победы прошла в городе-герое Новороссийске

На улице Советов в городе-герое Новороссийске, под руководством начальника гарнизона – командира Новороссийской военно-морской базы контр-адмирала Виктора Кочемазова, состоялась первая ночная тренировка пеших расчетов военного парада в честь 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Всего в военном параде, который пройдет в Новороссийском гарнизоне 9 мая с.г., примут участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, других силовых ведомств, курсанты Морской государственной академии имени Ф.Ф.Ушакова, а также кадеты, юнармейцы, в том числе более 600 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения - одного из самых лучших и боеспособных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подводя итоги тренировки, начальник гарнизона отметил отличную строевую подготовку личного состава парадных расчетов, особо отметив подразделения Воздушно-десантных войск.

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