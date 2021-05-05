05.05.2021 (04:00)
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине приняли участие в акции «Вспомни героя»
Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с юнармейцами Сахалинской области в рамках ежегодной акции «Вспомни героя» привели в порядок места захоронения участников Великой Отечественной войны.
Военнослужащие отдельного батальона управления и юнармейцы восстановили и покрасили ограждения и памятники, очистили от остатков травы и листвы захоронения воинов Советской армии на кладбищах областного центра и в селе Петропавловское.
В преддверии 9 мая участники акции привели в порядок более 30 могил и мест захоронения красноармейцев. Всего в областном центре находятся 122 захоронения ветеранов и Героев Советского Союза.
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