05.05.2021 (05:00)

В Уссурийске прошла вечерняя репетиция Парада Победы под руководством командующего объединением генерал - майора Алексея Подивилова

Вечерняя репетиция Парада Победы состоялась с военнослужащими Уссурийского гарнизона Восточного военного округа (ВВО). Мероприятие прошло на центральной площади города Уссурийска под руководством командующего объединением генерал – майора Алексея Подивилова.

Впервые в этом году одновременно с исполнением гимна России производятся холостые выстрелы не только салютными расчетами с АК – 74М, но и из гаубиц Д ? 30. Также в заключительной части тренировки военнослужащие прошли по улицам города, исполнив при этом ряд строевых песен.

По центральной площади города торжественным маршем прошла рота почетного караула, офицеры управления объединения, миротворческие, танковые, инженерные, артиллерийские, подразделения. Также, в составе гарнизона промаршировали представители штурмового авиационного полка, воины отдельного соединения ВДВ, парадные расчеты военнослужащих женщин и представителей местного казачества.

Впервые в составе механизированной колонны по ул. Некрасова представлены танки Т – 80, а также поступившие на вооружение в конце прошлого года бронетранспортеры БТР – 82А. Для исключения повреждения дорожного покрытия, вся гусеничная техника передвигалась на тралах. Также на площади были представлены пусковые установки «Искандер-М», «Бук-М1», боевые машины РСЗО «Торнадо-Г» и другая техника, стоящая на вооружении Приморского общевойскового объединения. Всего в Параде Победы будет задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники.

9 мая в Уссурийске пройдет военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в нем примут участие свыше 1600 человек, в том числе более 1500 военнослужащих от Восточного военного округа.

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