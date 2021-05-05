05.05.2021 (03:15)

Жителям города Белогорска Амурской области, в День Победы, впервые покажут экспозиции боев периода Великой Отечественной Войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Жителям города Белогорска Амурской области, в День Победы, впервые покажут экспозиции боев периода Великой Отечественной Войны

Военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), заканчивают подготовку к военному параду, посвященному 76-й годовщине Победы.

Впервые в составе механизированной колонны прошли декорированные автомобили с эпизодами сражений периода Великой Отечественной Войны.

Кроме того, в составе колонны прошли восстановленные в этом году военнослужащими Амурского общевойскового объединения ВВО гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и танк Т-34-85.

В составе современной части механизированной колонны в тренировке приняли участие: танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», комплексы противовоздушной обороны «Оса» и «Бук», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гиацинт».

Впервые жителям города Белогорска представлен новейший бронеавтомобиль «Тайфун-К» на базе бронеавтомобиля КамАЗ-53949.

Всего на тренировке приняло участие около 1300 военнослужащих, юнармейцев и 40 единиц современной боевой техники и техники периода Великой Отечественной Войны.

Белогорск является самым маленьким городом в России из тех, где проводятся парады Победы с участием механизированной колонны техники. Это обусловлено нахождением в городе штаба общевойсковой армии Восточного военного округа.

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