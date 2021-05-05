05.05.2021 (02:30)
Генеральная репетиция праздничного салюта состоялась в общевойсковой армии ВВО в Приморье
В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нештатное салютное подразделение артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье, а также представители отдельного соединения ВДВ провели генеральную репетицию праздничного салюта, который состоятся в День Победы в Уссурийске.
Артиллеристы отработали синхронность действий при выполнении холостых выстрелов из орудий и пусков салютных зарядов. Всего в составе салютных подразделений насчитывается около 70 военнослужащих.
При проведении салюта будет задействовано около 20 единиц военной техники. Холостые выстрелы 122-мм гаубиц Д-30 обеспечат звуковое сопровождение мероприятия.
Впервые в День Победы на территории парка «Зеленый остров» в Уссурийске артиллеристы произведут 30 залпов с интервалом 30 секунд.