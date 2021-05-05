05.05.2021 (06:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО провели домашний мини-парад для ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, участвующие в параде Победы в городе Воронеже, совместно с управлением армии провели домашний мини-парад с выступлением оркестра для ветеранов Великой Отечественной войны полковника в отставке Николая Борисова и подполковника запаса Митрофана Москалева.

Военнослужащие подготовили для ветеранов памятные подарки с символикой 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, выступили с песнями и стихами военных лет, а также прошли торжественным маршем со знаменной группой. К поздравлению ветеранов присоединились граждане города Воронежа, которые совместно с военнослужащими выразили благодарность за мужество и отвагу, проявленную в годы Великой Отечественной войны, а также пожелали крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Борисов Николай Николаевич– полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны. За боевые отличия награжден четырьмя орденами: орден Отечественной войны первой и второй степени, орден Красной звезды, орден «За службу Родине в ВС СССР» третьей степени и двумя медалями. Участник 15-ти парадов Победы на Красной площади в Москве, включая первый парад в 1945 г., где он командовал танком, и парад в 70-ю годовщину Победы.

Москалев Митрофан Федорович – подполковник запаса, ветеран Великой Отечественной войны, будучи подростком пережил бомбежку Сада пионеров и Воронежа в 1942-м, голодную эвакуацию, и вернулся в город после его освобождения в 1943-м, чтобы наравне со взрослыми возрождать его и заниматься разминированием. Награжден правительственными медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За разминирование», «За доблестный труд», юбилейными медалями и почетными знаками.

К поздравлениям Митрофана Федоровича присоединились коллеги по профессии -офицеры инженерных войск армии, которые подарили символический подарок в виде современного флага инженерных войск и обсудили инженерно-сапёрную работу в современное время.

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