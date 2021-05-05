05.05.2021 (09:30)

В Печорском ОРТУ прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Военнослужащие Печорского отдельного радиотехнического узла Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму.

В ходе проведения тренировки отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника на объекты воинской части, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

Кроме того, отработаны практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Печерский ОРТУ выполняет задачи по обеспечению радиолокационного контроля северного ракетоопасного направления радиолокационной станцией дальнего обнаружения «Дарьял» системы предупреждения о ракетном нападении. Это самая мощная в мире радиолокационная станция метрового диапазона, способная обнаруживать малоразмерные цели на свербольших дальностях, вплоть до высокоорбитальных космических объектов на геостационарных орбитах.

Ежесуточно в ходе несения боевого дежурства боевые расчеты РЛС «Дарьял» в специфических условиях ионосферных возмущений, геофизических аномалий и полярных сияний обнаруживают более 30 тысяч космических объектов.

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