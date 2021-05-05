05.05.2021 (02:00)
В Твери прошла генеральная совместная тренировка пеших парадных расчетов к параду Победы
В Твери состоялась генеральная тренировка пеших парадных расчетов в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В парадном строю было задействовано более 1500 тыс. военнослужащих. Руководил тренировкой заместитель начальника Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова полковник Валерий Зосиев.
В репетиции парада Победы принимали участие военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Твери, курсанты и офицеры Военной академии воздушно-космической обороны им Г. К. Жукова, учащиеся Тверского суворовского военного училища, а также юнармейцы и другие силовые структуры и ведомства.
Во время тренировки была отработана слаженность действий, а также соблюдение интервалов и дистанций во время движения в парадном строю. Тренировка парадных расчетов на главной площади Твери с привлечением техники пройдет 7 мая 2021 г.