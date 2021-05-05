05.05.2021 (01:00)

Военнослужащие дальневосточного соединения дальней авиации провели спортивный праздник.

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке военнослужащие и члены их семей приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях.

В рамках мероприятий организаторами были проведены командные и одиночные состязания, такие как: перетягивание каната, метание гранаты на дальность и подтягивание на перекладине, поднятие и толчок гири, волейбол, футбол, а также любимый всеми военнослужащими армрестлинг.

По итогам спортивного праздника были определены сильнейшие команды и лучшие спортсмены, которых наградили грамотами и памятными призами.

«У военнослужащих всегда должен быть спортивный дух, стремление к достижению различных высот и непреодолимое желание новых побед. После окончания майских праздников соединение приступит к сдаче нормативов по физической подготовке» - помощник командира авиационного соединения по физической подготовке гвардии майор Сергей Богомолов.

В спортивных мероприятиях приняло участие более 600 военнослужащих и членов их семей.

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