04.05.2021 (23:00)

Воспитанники филиала НВМУ в г. Калининграде приняли участие в заочной научно-практической конференции «Гагаринские старты»

Обучающиеся филиала НВМУ в г. Калининграде приняли участие в заочной научно-практической конференции обучающихся, посвященной 60-летию первого полета в космос «Гагаринские старты». Конференция проводилась в соответствии с планом основных мероприятий, проводимых в довузовских образовательных организациях в 2020/21 учебном году.

Участниками мероприятия стали обучающиеся 5-11 классов в двух возрастных группах (младшая (5-8 классы), в которой приняли участие нахимовцы филиала НВМУ в г. Калининграде, и старшая (9-11 классы) по восьми направлениям (секциям).

Для оценки работ участников конференции в каждой секции было сформировано жюри, состоящее из сотрудников, имеющих опыт работы в различных областях науки, образования и творчества. В ходе работы члены жюри определили победителей, призеров и номинантов в каждой секции.

На Конференцию были поданы 135 заявок из 31 довузовской образовательной организации Минобороны России.

По итогам Конференции распределены 48 призовых мест, определено 55 номинантов.

Среди них оказались и воспитанники филиала НВМУ в г. Калининграде.

В секции «Социально-гуманитарные науки в современном обществе» 2 место занял Василий Бессмертнов (62 класс). Руководитель проектно-исследовательской работы: руководитель, преподаватель ОД «Иностранный язык» Марина Юрьевна Нарушевич.

В секции «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» 2 место заняли Пётр Заец, Михаил Андроников (74 класс), Владислав Дорошенко (72 класс). Руководители проекта: преподаватель дополнительного образования Марина Викторовна Кононенко, преподаватель ОД «Искусство, МХК, технология» Сергей Николаевич Смотров.

В секции «Математика, информатика и информационные технологии» 2 место заняли Константин Бубенин и Николай Сикорский (71 класс). Руководители проекта: преподаватели ОД «Математика, информатика и ИКТ» Галина Ивановна Хорош, Ирина Викторовна Садикова.

В секции «Психология и социальные проекты» номинацией «За оригинальность проблемы и ее решение» поощрили работу воспитанников 54 класса Николая Мишакова и Андрея Павловского. Руководитель проекта: преподаватель ОД «Искусство, МХК, технология» Евгений Владимирович Решетов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице